В Екатеринбурге грабители обокрали «Надежный» комиссионный магазин

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-30T12:27:18+03:00

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В Екатеринбурге сегодня ночью двое в масках обокрали комиссионный магазин с символичным названием «Надежный», который находится на улице Уральской. Как рассказал его сотрудник, воришки влезли в магазин через окно.

- Сумма ущерба составила примерно 50-70 тысяч рублей, точной цифры пока нет, - рассказал сотрудник комиссионки Александр в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

Александр добавил, что в декабре 2017 года этот же магазин пытались ограбить два воришки, которые очень похожи на нынешних злоумышленников. Но тогда у них ничего не вышло - сработала сигнализация, воришки сбежали.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» сообщили, что никаких заявлений от сотрудников или владельца комиссионки им пока не поступало.

Воришки обокрали комиссионный магазин на Уральской.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU