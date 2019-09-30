В Екатеринбурге грабители обокрали «Надежный» комиссионный магазин
В Екатеринбурге сегодня ночью двое в масках обокрали комиссионный магазин с символичным названием «Надежный», который находится на улице Уральской. Как рассказал его сотрудник, воришки влезли в магазин через окно.
- Сумма ущерба составила примерно 50-70 тысяч рублей, точной цифры пока нет, - рассказал сотрудник комиссионки Александр в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Александр добавил, что в декабре 2017 года этот же магазин пытались ограбить два воришки, которые очень похожи на нынешних злоумышленников. Но тогда у них ничего не вышло - сработала сигнализация, воришки сбежали.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» сообщили, что никаких заявлений от сотрудников или владельца комиссионки им пока не поступало.
Воришки обокрали комиссионный магазин на Уральской.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU