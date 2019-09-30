2019-09-30T12:09:43+03:00
Общество

«Воняет фекалиями, но мы смирились»: екатеринбуржцы устроили «зловонный» фотосет посреди Химмаша

К акции подключились Андрей Рожков, Анна Балтина и Эдуард Мансуров
Мария Трапезникова
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Фото: Андрей Пирожков в FacebookФото: Андрей Пирожков в Facebook
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Как не посмотри, а город у нас креативный. Даже к серьезным проблемам с экологией мы подходим творчески. Так, например, жители Химмаша устроили себе «воняющую» фотосессию. Так они хотели привлечь внимание к загрязнению воздуха в микрорайоне.

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

- Можете представить, что такое больше десяти лет жить в атмосфере сероводорода, этилмеркаптана и прочих фекальных ароматов? Но именно так и живут многие химмашевцы, - написал на своей странице в Facebook депутат Гордумы Андрей Пирожков. - Местные утверждают в один голос: «Воняет фекалиями, но мы уже смирились, ничего не реконструируют, нет надежды на наших чиновников!»

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

А дело все в том, что на территории района расположены очистные сооружения МУП «Водоканал», состояние которых очень сильно устарело. Из-за этого жители микрорайона подвергаются большому риску респираторных заболеваний.

Отремонтировать сооружения глава города обещает к 2022 году, однако, согласно Стратегическому плану развития Чкаловского района, этот процесс может затянуться до 2030 года.

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

И тогда, чтобы хоть как-то привлечь внимание власти к этой проблеме, активисты запустили свой фотосет. В нем поучаствовали актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков, активистка Анна Балтина, общественники Эдуард Мансуров и Виктор Норкин, а также просто местные жители и сам депутат Андрей Пирожков. Они хотят добиться того, чтобы южные очистные сооружения отремонтировали к 2020 году.

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

Фото: Андрей Пирожков в Facebook

ИСТОЧНИК KP.RU

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