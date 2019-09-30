2019-09-30T11:40:38+03:00
Общество

Строители на 10 месяцев закрывают движение по улице Садовой

На участке будут строить новый дом
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Строители на 10 месяцев закроют движение по улице Садовой. Это связано с проведением работ по строительству жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

- Движение перекроют с 1 октября 2019 года по 31 июля 2020 года. Участок находится по улице Садовой, от дома №31 на улице Сулимова до дома №22 на улице Июльской, - уточнили в мэрии.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временными неудобствам, а водителей - обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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