Изъяли больше килограмма «синтетики»: в Новосибирске задержали уральца, торговавшего наркотиками
В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего жителя Екатеринбурга, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Он был задержал с помощью отряда специального назначения «Гром» регионального главка МВД России в одном из сел Новосибирска.
- Полицейские забрали у мужчины килограмм синтетического наркотика. Он забирал из тайников оптовые партии, которые фасовал на мелкие дозы и сбывал через закладки, - уточнили в пресс-группе УМВД по Новосибирской области.
На мужчину заведено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». До вынесения приговора он заключен под стражу. По данному делу проводится расследование и устанавливаются другие лица, причастные к этому незаконному делу.
ИСТОЧНИК KP.RU