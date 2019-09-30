2019-09-30T11:16:25+03:00
Происшествия

Изъяли больше килограмма «синтетики»: в Новосибирске задержали уральца, торговавшего наркотиками

Сейчас на него заведено уголовное дело, он находится под стражей
Мария Трапезникова
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В Новосибирске поймали жителя Екатеринбурга, который пытался продать килограмм наркотиковВ Новосибирске поймали жителя Екатеринбурга, который пытался продать килограмм наркотиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего жителя Екатеринбурга, которого подозревают в сбыте наркотиков.

Он был задержал с помощью отряда специального назначения «Гром» регионального главка МВД России в одном из сел Новосибирска.

- Полицейские забрали у мужчины килограмм синтетического наркотика. Он забирал из тайников оптовые партии, которые фасовал на мелкие дозы и сбывал через закладки, - уточнили в пресс-группе УМВД по Новосибирской области.

На мужчину заведено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». До вынесения приговора он заключен под стражу. По данному делу проводится расследование и устанавливаются другие лица, причастные к этому незаконному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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