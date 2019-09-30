В центре Екатеринбурга на ремонт закрыли улицу Чернышевского

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-30T10:00:18+03:00

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В самом центре Екатеринбурге коммунальщики закрыли на ремонт улицу Чернышевского, которая соприкасается с Малышева.

- Там проводятся работы по замене 40 метров изношенной трубы разводящих сетей. Ограничения подачи воды потребителям нет, - рассказали ngzt.ru в пресс-службе ЕТК. - Износ сетей высок, 3 тысячи километров. За лето все переложить было нереально. Поэтому, чтобы обеспечить качественное тепло и ГВС мы перешли на круглогодичные ремонты, будем менять сети, пока позволяет погода.

Фото: Яндекс. Карты

В ЕТК отметили, что ремонтные работы планируют закруглить до 10 октября. Кстати, сегодня мы рассказывали, куда можно пожаловаться, если в вашем доме нет отопления (или оно плохо поступает). Звонки принимаются в будние дни до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU