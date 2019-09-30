2019-09-30T09:43:02+03:00
Общество

В Академическом откроется собственная подстанция скорой помощи

На ней будут работать 5 бригад из 61 медика и 39 водителей
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации Академического микрорайонаФото: пресс-служба администрации Академического микрорайона
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В Екатеринбурге в Академическом микрорайоне появится своя подстанция скорой помощи. Находиться она будет на улице Рябинина, 32. Расходы на ее покупку были заложены в областной бюджет еще в прошлом году.

- Из средств городского бюджета туда закупили оборудование, медицинскую и бытовую мебель общей суммой на 2,6 миллиона рублей, - рассказывают в пресс-службе администрации Академического микрорайона.

экстренную и неотложную помощь внутри Академического и, при необходимости, на соседних территориях, будут оказывать 5 бригад «скорой». На них будут работать 61 медик и 39 водителей. Торжественное открытие запланировано на 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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