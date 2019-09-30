За выходные на Урале поймали 162 пьяных водителя
За выходные на дорогах Свердловской области поймали 162 пьяных водителя. В отношении 19-ти уже составлены материалы для того, чтобы привлечь их к уголовное ответственности.
- За три дня, с 27 по 29 сентября, из 162 нетрезвых водителей 30 отказались проходить освидетельствования, и еще 19 находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения уже повторно, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции задержали 111 водителей без прав, а еще 18 были ранее лишены правом вождения за грубые нарушения ПДД. Но все равно сели за руль.
Сейчас нарушителям грозят крупные штрафы, лишения прав и административные аресты. Кроме этого, за повторное вождение в пьяном виде их привлекут к уголовное ответственности с лишением свободы до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU