2019-09-30T09:31:13+03:00
Общество

За выходные на Урале поймали 162 пьяных водителя

19 из них садились за руль в нетрезвом виде уже не первый раз
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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За выходные на дорогах Свердловской области поймали 162 пьяных водителя. В отношении 19-ти уже составлены материалы для того, чтобы привлечь их к уголовное ответственности.

- За три дня, с 27 по 29 сентября, из 162 нетрезвых водителей 30 отказались проходить освидетельствования, и еще 19 находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения уже повторно, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции задержали 111 водителей без прав, а еще 18 были ранее лишены правом вождения за грубые нарушения ПДД. Но все равно сели за руль.

Сейчас нарушителям грозят крупные штрафы, лишения прав и административные аресты. Кроме этого, за повторное вождение в пьяном виде их привлекут к уголовное ответственности с лишением свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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