2019-09-30T08:06:12+03:00
Общество

Уральские приставы вернули женщине работу в кинотеатре

Ее уволили из-за того, что она не могла выполнить план по продажам билетов
Мария Трапезникова
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Женщину уволили из-за того, что она не смогла выполнить план по продаже билетов в кинотеатре, но она не отчаялась и пошла в судЖенщину уволили из-за того, что она не смогла выполнить план по продаже билетов в кинотеатре, но она не отчаялась и пошла в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные приставы Богдановича вернули сотрудника кинотеатра обратно на работу. Ее незаконно уволили из-за того, что она не смогла выполнить трудовой план по продаже билетов.

-Женщина не согласилась с таким решением руководства и подала в суд заявление о восстановлении ее на прежнем месте работы. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение удовлетворить иск, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

И тогда за дело взялись приставы. Они уведомили руководство и вручили им требование о восстановлении бывшей сотрудницы. А также предупреждение об уголовной ответственности, если этого сделано не будет. После этого женщине вернули работу билетером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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