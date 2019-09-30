Уральские приставы вернули женщине работу в кинотеатре
Судебные приставы Богдановича вернули сотрудника кинотеатра обратно на работу. Ее незаконно уволили из-за того, что она не смогла выполнить трудовой план по продаже билетов.
-Женщина не согласилась с таким решением руководства и подала в суд заявление о восстановлении ее на прежнем месте работы. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение удовлетворить иск, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
И тогда за дело взялись приставы. Они уведомили руководство и вручили им требование о восстановлении бывшей сотрудницы. А также предупреждение об уголовной ответственности, если этого сделано не будет. После этого женщине вернули работу билетером.
ИСТОЧНИК KP.RU