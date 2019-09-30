2019-09-30T08:01:00+03:00
Общество

Пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать на поездах с 50 %-ной скидкой в октябре

Акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября
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Акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октябряАкция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября
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С 30 сентября по 2 октября пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 50 %. Скидка не распространяется на стоимость дополнительных услуг.

Совершить поездки по сниженной цене можно будет в поездах дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 1 по 31 октября 2019 года.

Акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Оформить проездные документы можно будет в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». В случае приобретения документа через Интернет скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.

Подробную информацию о предложении пассажиры также могут получить в кассах дальнего следования и сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» - «Акции (специальные тарифы)».

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