Далеко до ЗОЖ: Урал оказался не самым здоровым и спортивным регионом в стране
Как часто вы занимаетесь спортом или уделяете внимание своему здоровью и правильному питанию? Аналитики из «РИА Рейтинг» подсчитали, в каких регионах нашей страны самые здоровые жители. Выводы не утешительные - Свердловская область оказалась на 57 месте из возможных 85.
- Рейтинг рассчитывался по данным Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России, - уточнили в агентстве.
Данные сравнивались за 2018 и 2017 года. Так, уральцы двумя годами ранее оказались всего лишь на ступеньку выше - на 56 месте. Первую тройку лидеров по здоровому образу жизни два года подряд твердо занимают Республика Дегастан, Чеченская Республика и Кабардино-Балканская Республика.
ИСТОЧНИК KP.RU