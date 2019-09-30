Далеко до ЗОЖ: Урал оказался не самым здоровым и спортивным регионом в стране

СЕГОДНЯ 07:49 2019-09-30T07:49:23+03:00

Свердловская область оказалась далеко не самым спортивным и здоровым регионом в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы оказались на 57 месте в рейтинге из возможных 85

Изменить размер текста: A A

Как часто вы занимаетесь спортом или уделяете внимание своему здоровью и правильному питанию? Аналитики из «РИА Рейтинг» подсчитали, в каких регионах нашей страны самые здоровые жители. Выводы не утешительные - Свердловская область оказалась на 57 месте из возможных 85.

- Рейтинг рассчитывался по данным Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России, - уточнили в агентстве.

Данные сравнивались за 2018 и 2017 года. Так, уральцы двумя годами ранее оказались всего лишь на ступеньку выше - на 56 месте. Первую тройку лидеров по здоровому образу жизни два года подряд твердо занимают Республика Дегастан, Чеченская Республика и Кабардино-Балканская Республика.

ИСТОЧНИК KP.RU