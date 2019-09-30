На Урале ночью дотла сгорел деревянный жилой дом
Его потушили быстро, никто не пострадал, но вот имущество спасти не удалось
В Артемовском дотла сгорел частный жилой домФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Артемовском сегодня ночью, 30 сентября, загорелся деревянный жилой дом. Диспетчеры зафиксировали вызов в 02:51, на место сразу выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.
- На площади в 70 квадратных метров огнем уничтожена кровля, домашнее имущество, стены и потолок частного жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Пожар потушили быстро, за 10 минут. Уже в 03:03 открытое горение было ликвидировано, а еще через час, в 04:05 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. В пожаре никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU