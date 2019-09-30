2019-09-30T07:13:19+03:00
Общество

«Часто видели гуляющим около карьера»: на Урале вторые сутки ищут 15-летнего подростка

Мальчик ушел из дома вчера утром и до сих пор не объявился
Мария Трапезникова
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Фото: поисково-спасательный отряд "Прорыв"Фото: поисково-спасательный отряд "Прорыв"
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В городе Новоасбест, что в нескольких часах от Екатеринбурга, пропал 15-летний Лобанов Михаил. Он ушел из дома еще вчера утром и до настоящего времени не объявился.

- Местные жители часто видели его гуляющим около карьера. Он нуждается в медицинской помощи, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

Приметы: нормального телосложения, рост 170 сантиметров, короткие русые волосы, зеленые глаза.

На момент пропажи был одет в черные высокие резиновые сапоги, темно-синие брюки, в темно-синюю флисовую кофту, темную куртку и черную шапку.

С собой был черный рюкзак с красным узором.

Всех, кто мог видеть мальчика или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам: 8 (900) 044-02-20 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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