«Часто видели гуляющим около карьера»: на Урале вторые сутки ищут 15-летнего подростка
В городе Новоасбест, что в нескольких часах от Екатеринбурга, пропал 15-летний Лобанов Михаил. Он ушел из дома еще вчера утром и до настоящего времени не объявился.
- Местные жители часто видели его гуляющим около карьера. Он нуждается в медицинской помощи, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
Приметы: нормального телосложения, рост 170 сантиметров, короткие русые волосы, зеленые глаза.
На момент пропажи был одет в черные высокие резиновые сапоги, темно-синие брюки, в темно-синюю флисовую кофту, темную куртку и черную шапку.
С собой был черный рюкзак с красным узором.
Всех, кто мог видеть мальчика или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам: 8 (900) 044-02-20 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU