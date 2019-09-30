2019-09-30T06:47:27+03:00
Общество

«Откровенно говорили о жизни и политике»: Наина Ельцина - о Марке Захарове

Знаменитый режиссер скончался в возрасте 85 лет
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Ельцин ЦентраФото: пресс-служба Ельцин Центра
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Вдова первого Президента России Наина Ельцина выразила свои соболезнования по поводу кончины известного режиссера Марка Захарова. Напомним, он ушел из жизни 28 сентября в Москве, ему было 85 лет.

Захаров был не только хорошим другом их семьи, но и «замечательным режиссером, ярким, принципиальным человеком». Вдова Ельцина также подчеркнула, что у режиссера был удивительный дар - собирать вокруг себя таких же талантливых людей, как и он сам.

Фото: пресс-служба Ельцин Центра

Фото: пресс-служба Ельцин Центра

- Мы с Борисом часто ходили на его спектакли. А после их окончания шли в кабинет главного режиссера. Не для того, чтобы сказать дежурные слова благодарности - просто мы оба очень ценили возможность пообщаться с Марком Анатольевичем, - вспоминает Наина Ельцина. - Мы откровенно говорили о жизни и о политике.

Фото: пресс-служба Ельцин Центра

Фото: пресс-служба Ельцин Центра

Она отмечает, что Захаров всегда придерживался только своей позиции, которую никогда не скрывал и не старался угодить собеседнику - вне зависимости от того, какой пост тот занимал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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