Хотела догнать подругу: на Урале школьница попала под колеса машины из-за неосторожности
Вчера днем в Камышлове, что с Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в результате которого по неосторожности пострадала 16-летняя девочка. Она решила перебежать дорогу в неустановленном для этого месте и кинулась прямо под колеса проезжающей Hyundai.
- Девочка гуляла вместе со старшим братом и подругой. Подруга шла впереди и благополучно перешла через дорогу, остановившись на противоположной стороне и дожидаясь их, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Подросток решила догнать подругу и, невнимательно посмотрев по сторонам, кинулась бежать через дорогу. Когда брат окликнул ее, было уже поздно. В результате аварии школьница получила травмы разной степени тяжести и была срочно госпитализирована в больницу.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция напоминает пешеходам и водителям о соблюдении ПДД. Даже при следовании установленного скоростного режима требуется время, чтобы вовремя увидеть пешехода, среагировать и начать торможение.
ИСТОЧНИК KP.RU