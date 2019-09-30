Хотела догнать подругу: на Урале школьница попала под колеса машины из-за неосторожности

СЕГОДНЯ 05:59 2019-09-30T05:59:54+03:00

Девочка перебегала дорогу в неположенном для этого месте

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Вчера днем в Камышлове, что с Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в результате которого по неосторожности пострадала 16-летняя девочка. Она решила перебежать дорогу в неустановленном для этого месте и кинулась прямо под колеса проезжающей Hyundai.

- Девочка гуляла вместе со старшим братом и подругой. Подруга шла впереди и благополучно перешла через дорогу, остановившись на противоположной стороне и дожидаясь их, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Подросток решила догнать подругу и, невнимательно посмотрев по сторонам, кинулась бежать через дорогу. Когда брат окликнул ее, было уже поздно. В результате аварии школьница получила травмы разной степени тяжести и была срочно госпитализирована в больницу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция напоминает пешеходам и водителям о соблюдении ПДД. Даже при следовании установленного скоростного режима требуется время, чтобы вовремя увидеть пешехода, среагировать и начать торможение.

ИСТОЧНИК KP.RU