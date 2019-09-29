На Урале под суд отправили лесоруба, который незаконно уничтожил 15 сосен на 400 тысяч
В Нижнем Тагиле отправили под суд местного жителя, который в июне этого года незаконно вырубил почти 7 кубических метров сосны. Общая сумма ущерба составила порядка 190 тысяч рублей. Территория, на которой были вырублены деревья, принадлежала к защитным лесам.
- В ходе проверки под подозрение попал 45-летний местный житель, в распоряжении которого имеется собственная мастерская по обработке древесины, - рассказали в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское».
Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"
При разбирательствах оперативники установили, что ранее мужчина уже приобретал лицензию на вырубку леса для дальнейшей заготовки, но действие этих документов давно закончилось. И тогда он решился на незаконные действия.
Кстати, чуть погода подозреваемый признался в еще одном преступлении, которое совершил годом ранее, в октябре. Тогда он вырубил незаконно 8 сосен.
Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"
- Срубленные деревья горе-предприниматель перевозил на своем тракторе на пилораму, где распиливал на доски, которые после продавал, - добавили в УМВД. - При осмотре в его мини-цехе сотрудники полиции обнаружили бензопилы, вилы для транспортировки и прочие приспособления для рубки и валки леса. А еще трактор, следы которого были обнаружены на месте происшествия.
Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"
Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"
Общая сумма причиненного ущерба лесному фонду составила порядка 400 тысяч рублей. Сам обвиняемый раньше в поле зрения правоохранительных органов не попадал и полностью вину признал. Сейчас уголовное дело на него передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU