2019-09-29T18:59:44+03:00
Общество

На Урале под суд отправили лесоруба, который незаконно уничтожил 15 сосен на 400 тысяч

У мужчины была своя мастерская и документы, срок действия которых давным-давно истек
Мария Трапезникова
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В общей сложности, горе-предприниматель вырубил 15 сосен на 400 тысяч рублей. Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"В общей сложности, горе-предприниматель вырубил 15 сосен на 400 тысяч рублей. Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"
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В Нижнем Тагиле отправили под суд местного жителя, который в июне этого года незаконно вырубил почти 7 кубических метров сосны. Общая сумма ущерба составила порядка 190 тысяч рублей. Территория, на которой были вырублены деревья, принадлежала к защитным лесам.

- В ходе проверки под подозрение попал 45-летний местный житель, в распоряжении которого имеется собственная мастерская по обработке древесины, - рассказали в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское».

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

При разбирательствах оперативники установили, что ранее мужчина уже приобретал лицензию на вырубку леса для дальнейшей заготовки, но действие этих документов давно закончилось. И тогда он решился на незаконные действия.

Кстати, чуть погода подозреваемый признался в еще одном преступлении, которое совершил годом ранее, в октябре. Тогда он вырубил незаконно 8 сосен.

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

- Срубленные деревья горе-предприниматель перевозил на своем тракторе на пилораму, где распиливал на доски, которые после продавал, - добавили в УМВД. - При осмотре в его мини-цехе сотрудники полиции обнаружили бензопилы, вилы для транспортировки и прочие приспособления для рубки и валки леса. А еще трактор, следы которого были обнаружены на месте происшествия.

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

Общая сумма причиненного ущерба лесному фонду составила порядка 400 тысяч рублей. Сам обвиняемый раньше в поле зрения правоохранительных органов не попадал и полностью вину признал. Сейчас уголовное дело на него передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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