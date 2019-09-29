2019-09-29T16:33:51+03:00
Общество

ГУФСИН вызвался помочь Уралу с мусорными контейнерами

В 2017 году ИК-12 начала это производство и успела добиться немалых высот
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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ГУФСИН по Свердловской области предложили помочь с ситуацией по поводу нехватки мусорных контейнеров на всей территории региона, о которой мы говорили сегодня утром. В ведомстве уверены, что обеспечить регион способна нижнетагильская колония.

- В 2017 году исправительная колония №12 заключила контракт на изготовление и поставку пятисот контейнеров под твердые бытовые отходы. Общая стоимость данного контракта тогда составила 4,2 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН. - Для изготовления заказанных изделий были задействованы кузнечно-прессовый и сварочные участки производства.

Для выполнения заказа в максимально короткие сроки на участке сварки были дополнительно установлены два сварочных поста, что позволило организовать производство контейнеров в две смены.

А в марте прошлого года все эти контейнеры отправились в Самару, Новосибирск, Иркутск, а также города Урала, Сибири и Поволжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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