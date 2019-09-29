ГУФСИН вызвался помочь Уралу с мусорными контейнерами
ГУФСИН по Свердловской области предложили помочь с ситуацией по поводу нехватки мусорных контейнеров на всей территории региона, о которой мы говорили сегодня утром. В ведомстве уверены, что обеспечить регион способна нижнетагильская колония.
- В 2017 году исправительная колония №12 заключила контракт на изготовление и поставку пятисот контейнеров под твердые бытовые отходы. Общая стоимость данного контракта тогда составила 4,2 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН. - Для изготовления заказанных изделий были задействованы кузнечно-прессовый и сварочные участки производства.
Для выполнения заказа в максимально короткие сроки на участке сварки были дополнительно установлены два сварочных поста, что позволило организовать производство контейнеров в две смены.
А в марте прошлого года все эти контейнеры отправились в Самару, Новосибирск, Иркутск, а также города Урала, Сибири и Поволжья.
ИСТОЧНИК KP.RU