2019-09-29T15:51:18+03:00
Общество

Три красотки из Екатеринбурга прошли в полуфинал конкурса «Мисс Офис-2019»

Смотрим и любуемся
Мария Трапезникова
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Фото: официальный сайт конкурсаФото: официальный сайт конкурса
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Три красотки из Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2019». В соревнованиях участвуют девушки, которые не только заботятся о своей внешности, но и строят успешную карьеру.

Гордеева Лилия, 29 лет, специалист регистрации сделок ПАО «Группа компаний ПИК».

Гордеева Лилия. Фото: официальный сайт конкурса

Гордеева Лилия. Фото: официальный сайт конкурса

Поздеева Анастасия, 28 лет, старший менеджер по продажам в «Сима-Ленде».

Поздеева Анастасия. Фото: официальный сайт конкурса

Поздеева Анастасия. Фото: официальный сайт конкурса

Мельникова Елизавета, 23 года, главный специалист по организации конкурентных процедур «Газовые сети». Кстати, Елизавета в прошлом году стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2018».

Мельникова Елизавета. Фото: официальный сайт конкурса

Мельникова Елизавета. Фото: официальный сайт конкурса

Финальное шоу состоится 23 ноября, победительница получит два миллиона рублей. Корону наденет ведущий вечера актер Максим Виторган.

ИСТОЧНИК KP.RU

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