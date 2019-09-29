Три красотки из Екатеринбурга прошли в полуфинал конкурса «Мисс Офис-2019»
Три красотки из Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2019». В соревнованиях участвуют девушки, которые не только заботятся о своей внешности, но и строят успешную карьеру.
Гордеева Лилия, 29 лет, специалист регистрации сделок ПАО «Группа компаний ПИК».
Гордеева Лилия. Фото: официальный сайт конкурса
Поздеева Анастасия, 28 лет, старший менеджер по продажам в «Сима-Ленде».
Поздеева Анастасия. Фото: официальный сайт конкурса
Мельникова Елизавета, 23 года, главный специалист по организации конкурентных процедур «Газовые сети». Кстати, Елизавета в прошлом году стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2018».
Мельникова Елизавета. Фото: официальный сайт конкурса
Финальное шоу состоится 23 ноября, победительница получит два миллиона рублей. Корону наденет ведущий вечера актер Максим Виторган.
ИСТОЧНИК KP.RU