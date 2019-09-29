«Такой соперник не прощает ошибок»: «Урал» проиграл московским ЦСКА со счетом 0:3

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-29T14:31:23+03:00

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Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоялся матч между нашим «Уралом» и одной из самых популярных футбольных команд, московским ЦСКА. К сожалению, игра завершилась не в нашу пользу - «Урал» проиграл со счетом 0:3, благодаря чему «армейцы» вышли в лидеры РПЛ.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

- Проиграли сами. Наверное, не поверили что можем... Такой соперник не прощает таких ошибок. Понимали, что сложно будет с лидером чемпионата, - рассказал Дмитрий Парфенов, главный тренер ФК «Урал». - Нельзя впятером-всемером действовать. Надо всей командой атаковать и обороняться. Поэтому есть претензии. Мы виноваты все. Все вместе будем разбираться в проблемах и исправлять ситуацию.

Практически сразу после начала игры вести стали московские гости. Первый гол им удалось забить уже на 17-ой минуте, но вскоре играла стала ровной. Во втором тайме гостям удалось забить еще два мяча, а на 76-ой минуте Федор Чалов бил пенальти. Но Олег Баклов отбил мяч, который летел в центр ворот.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В следующий раз свердловская сборная встретится с питерскими коллегами из ФК «Зенит». Матч состоится 6 октября, в воскресенье, в 13:30.

ИСТОЧНИК KP.RU