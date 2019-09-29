2019-09-29T13:21:23+03:00
Происшествия

Уральцу, который хотел продать 85 килограммов «синтетики», дали 12 лет тюрьмы

Этого количество хватило бы на 1,5 миллиона разовых доз
Мария Трапезникова
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Мужчина пытался провезти в Москву 85 килограммов наркотиковМужчина пытался провезти в Москву 85 килограммов наркотиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении уральца-контрабандиста, который пытался продать 85 килограммов наркотиков.

- Злоумышленник осуществлял перевозку запрещенных веществ из Москвы в Свердловскую область, используя услуги частных автотранспортных организацией, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Наркотики хранились на съемных квартирах, а затем перевозились на склад в районе Елизаветинского шоссе с целью дальнейшей реализации.

В ходе обысков на складе сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из ГУФСИН обнаружили около 70 килограммов наркотиков. А после еще 15 килограммов в тайнике в лесу.

- Всех обнаруженных веществ хватило бы на приготовление более 1,5 миллиона разовых доз, - уточнила официальный представитель.

До решения суда мужчина находился под стражей. Сегодня Чкаловский районный суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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