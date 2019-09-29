2019-09-29T12:04:47+03:00
Общество

«Готова лишать себя обеда и ужина»: «Уральский пельмень» Юлия Михалкова рассказала о тяжелой жизни актеров

Она отметила, что минута спектакля равняется 12 часам репетиций
Мария Трапезникова
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Фото: Юлия Михалкова в InstagramФото: Юлия Михалкова в Instagram
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Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась историями из своей профессиональной жизни актера. У себя в Instagram она рассказала, как же все-таки тяжело приходится артистам.

- Одна минута выступления на сцене театра равна 12 часам репетиций. Часовой спектакль - месяц кропотливой работы над собой, образом, текстом, жестами. Много? Много! - поделилась артистка. - Но если ты увлечен делом, то готов с утра до вечера перевоплощаться, проговаривая фразы, репетируя взмах руки, лишая себя обеда и ужина.

Михалкова также отметила, что театр - ее главная любовь и главная страсть, а сцена - ее «настоящий дом».

Кстати, актриса знает все не только о театре, но и о правильной, счастливой жизни. Этим маленьким секретом она считает солнечную погоду, которая, кстати, на Урал вернется уже на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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