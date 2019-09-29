В начале недели на Урале потеплеет

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-29T11:06:23+03:00

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Если вы тоже не любите носить тяжелые зимние вещи, то у нас для вас хорошая новость - холодная погода была лишь репетицией перед предстоящей зимой. С начала новой недели в Екатеринбурге, да и в целом по Свердловской области, ожидается потепление.

Так, сегодня, 29 сентября, температура воздуха прогреется до +5, но весь день будет облачно и без осадков. Так что если вы еще не выбрались из дома прогуляться - сделайте это.

В понедельник, 30 сентября, потеплеет до +8, будет все также без осадков и переменно облачно. Ветер до 10 м/сек.

Во вторник, 1 октября, столбики термометров поднимутся до +11, на протяжении всего дня осадков не ожидается.

Кстати, не так давно мы рассказывали о том, что ближе к концу недели в Екатеринбург придет второе «бабье лето». Но пока что, на ближайшие дни синоптики и ГИБДД объявили гололед на дорогах, так что будьте внимательны за рулем и не превышайте скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU