«Выпил и уснул прямо у кассы»: уральцу, укравшему из магазина коньяк и виски, грозит до 10 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-29T10:50:47+03:00

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Что только не происходит с людьми под выходные: многие, чтобы снять стресс после рабочей недели, решают слегка пригубить, а у некоторых это «слегка» растягивается до тюремных границ. Так, полиция завела уголовное дело на жителя Верхних Серег, который пытался украсть из продуктового магазина виски и коньяк.

- Подозреваемый зашел в торговый зал и потребовал продавца безвозмездно продать ему спиртное. Продавец отказал, тогда мужчина пригрозил ружьем и похитил с витрины 3 бутылки виски и бутылку коньяка, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. - Мужчина находился в нетрезвом виде.

Прибывшие на место полицейские успели задержать злоумышленника, который успел выпить бутылку и уснуть прямо у кассы. Сотрудники магазина и посетители отделались легким испугом.

Во время обысков в квартире у мужчины нашли семь самодельных ножей. Их забрали, а на мужчину завели уголовное дело по статьям «Разбой» и «Незаконное хранение оружия». Сейчас ему грозит лишение свободы до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU