Уральцу дали два года тюрьмы за кражу металла из гаража

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-29T10:23:45+03:00

Мужчина решил украсть цветной металл у компании, на которую раньше работал, но его поймали и дали два года колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Североуральске местного жителя отправили под суд. Его обвиняют в краже и сбыте металла, который он достал из чужого гаража. Преступление было совершено в декабре прошлого года, а общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

- Злоумышленники в ночное время путем взлома проникли в помещение гаража и похитили цветной металл, принадлежащий одной из местных компаний, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. - В последствии они вывезли металл в Екатеринбург и там его сбыли.

Однако подсудимого быстро задержали. Оказалось, что раньше он уже был судим и работал на этом предприятии, но был уволен. Чуть позже задержали и его подельников.

Суд признал всех троих виновными в краже. Их главарю назначил два года колонии строгого режима, а подельникам - 440 и 460 часов обязательных работ. Все они теперь должны будут выплатить ущерб организации.

ИСТОЧНИК KP.RU