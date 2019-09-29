Плыви, рыбка: в Новомарьинское водохранилище выпустили 10 тысяч толстолобиков

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-29T09:48:01+03:00

В водохранилище под Ревдой выпустили 10 тысяч толстолобиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они питаются водорослями и тем самым очищают питьевые водоемы

Изменить размер текста: A A

В Новомарьинское водохранилище, которое находится недалеко от Ревды, выпустили 10 тысяч мальков-толстолобиков. На мероприятии присутствовал министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов. Это уже десятое по счету зарыбление водоемов Свердловской области.

-Мероприятие очень важное, потому что тема экологии для Ревды всегда стояла остро. За последние годы по этой теме у меня на депутатском приеме все меньше и меньше обращений, - отметил депутат Заксобрания Александр Серебренников.

Всех их выращивали в ревдинском рыбхозе до годовалого возрастаФото: Алексей БУЛАТОВ

Рыб привезли на специальных машинахФото: Алексей БУЛАТОВ

Всех мальков выращивали в Рефтенском рыбхозе до 100 граммов, а к месту их «освобождения» привезли в специальных «живых» машинах: в кузове размещены специальные баки с водой, в которые поставляется мелкими пузырьками кислород и поддерживается постоянная температура.

Через 5-7 лет они вымахают в весе до 20 килограммовФото: Алексей БУЛАТОВ

Особенность этой породы рыб в том, что она может очищать водоемы, которые используются человеком как питьевые. Через 5-7 лет, когда они станут взрослыми, их вес достигнет 20 килограммов.

- Питаясь водными растениями и водорослями, толстолобик тем самым помогает очистить водоемы от зарастания и цветения, - подытожили в пресс-службе СУМЗ.

Эти рыбы питаются водорослями и тем самым очищают питьевые водоемыФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU