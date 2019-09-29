На Урале из «загоревшейся» колонии спасли 35 человек
В ИК-16 Краснотурьинска решили провести профилактические пожарные учения. Мероприятие проводилось в соответствии с планом, согласно которому возгорание было обнаружено на лестничной площадке между 1 и 2 этажом здания.
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
- После этого был подан сигнал тревоги и нажата кнопка ручного пожарного извещателя системы АПС, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - К месту условного пожара прибыло два расчета.
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Во время «пожара» спасатели эвакуировали из здания 35 человек и одну пострадавшую. Возгорание было потушили, а действия персонала и заключенных признаны удовлетворительными.
ИСТОЧНИК KP.RU