На Урале из «загоревшейся» колонии спасли 35 человек

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-29T09:23:49+03:00

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В ИК-16 Краснотурьинска решили провести профилактические пожарные учения. Мероприятие проводилось в соответствии с планом, согласно которому возгорание было обнаружено на лестничной площадке между 1 и 2 этажом здания.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- После этого был подан сигнал тревоги и нажата кнопка ручного пожарного извещателя системы АПС, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - К месту условного пожара прибыло два расчета.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Во время «пожара» спасатели эвакуировали из здания 35 человек и одну пострадавшую. Возгорание было потушили, а действия персонала и заключенных признаны удовлетворительными.

ИСТОЧНИК KP.RU