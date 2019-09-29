2019-09-29T08:29:15+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге в подъезде одного из домов загорелся мусор

По данным МЧС, никто из жителей не пострадал
Мария Трапезникова
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В одном из домов Екатеринбурга загорелся мусор, но никто не пострадалВ одном из домов Екатеринбурга загорелся мусор, но никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще один знак свыше о том, что мусор следует выкидывать куда положено. Так, вчера вечером, 28 сентября, в одной из многоэтажек на Куйбышева случился пожар. Из-за оставленного в подъезде мусора.

- Площадь пожара составила всего 2 «квадрата», в тушении были задействованы 10 человек на трех спецмашинах, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Спасатели также утверждают, что никто из находившихся в дома людей не пострадал. Возгорание было потушено в течение нескольких минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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