В Екатеринбурге в подъезде одного из домов загорелся мусор

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-29T08:29:15+03:00

В одном из домов Екатеринбурга загорелся мусор, но никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным МЧС, никто из жителей не пострадал

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Еще один знак свыше о том, что мусор следует выкидывать куда положено. Так, вчера вечером, 28 сентября, в одной из многоэтажек на Куйбышева случился пожар. Из-за оставленного в подъезде мусора.

- Площадь пожара составила всего 2 «квадрата», в тушении были задействованы 10 человек на трех спецмашинах, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Спасатели также утверждают, что никто из находившихся в дома людей не пострадал. Возгорание было потушено в течение нескольких минут.

ИСТОЧНИК KP.RU