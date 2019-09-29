«Призрачные 28 тысяч»: в Свердловской области - нехватка мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-29T08:14:34+03:00

Всего по области не хватает больше 28 тысяч мусорных контейнеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области не хватает еще 9 тысяч мусорных площадок и 25 тысяч контейнеров. Все это не соответствует санитарным требованиям. Больше всего в этом нуждаются Горноуральский ГО, Сосьва, Верхотурья, Полевской, Первоуральск, Алапаевский, Ирбитский, Артинский и Слободотуринский районы. Об этом на заседании поговорил и.о. губернатора Алексей Орлов с главами муниципалитетов.

- Сейчас по области оборудовано 13,3 тысячи площадок и установлено 28 тысяч контейнеров. Ранее для этого было выделено из областного бюджета порядка 86 миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Во время заседания Орлов отметил, что около трех тысяч площадок либо не внесены в муниципальные реестры, либо «запрятаны так, что отыскать необходимую информацию жителям практически невозможно». И попросил немедленно заняться этой проблемой.

Кстати, до конца этого года регоператорами будут закуплены еще 128 новых мусоровозов. Не так давно мы рассказывали про новые, экологические машины, которые смогут резко сократить количество поездок на свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU