«Подумал, что травм нет»: в Екатеринбурге водитель сбил подростка и скрылся

СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-29T07:19:23+03:00

Но его очень быстро поймали

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На Сортировке вчера вечером, около 18:50, произошло ДТП с 15-летним подростком. Водитель иномарки Honda сбил его, когда тот шел во встречном направлении, и скрылся с места происшествия.

- В результате ДТП юноша получил перелом стопы и был срочно госпитализирован в детскую горбольницу, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

А вот злоумышленник не смог далеко уехать - его практически сразу остановил экипаж ДПС. Им оказался 24-летний молодой человек со стажем вождения в 5 лет. Он объяснил, что скрылся, поскольку подумал, что подросток травм никаких не получил.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются с этой ситуацией и напоминают водителям о неукоснительном соблюдении ПДД. А если произошла авария, следует незамедлительно вызывать медицинскую бригаду.

ИСТОЧНИК KP.RU