2019-09-28T20:44:37+03:00
Спорт

Остается лидером: «Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд

Матч прошел 28 сентября в Хельсинки
Лев ИСТОМИН
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Наши сохранили лидерство, проиграв в четвертый раз. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"Наши сохранили лидерство, проиграв в четвертый раз. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"
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Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел поражение в выездном матче с соперниками из “Йокеритом”, который прошел в Хельсинки.

У «Автомобилиста» сейчас первое место в Восточной конференции, у соперников - 11 место в Западной.

Счет в игре на 14-й минуте открыл Георгий Белоусов из «Автомобилиста», но уже через пару минут забили соперник Виктор Лёв, а после Теэму Эронен забил в ворота уральцев второй гол.

Во втором периоде соперники «Автомобилиста» продолжили атаку: на 36-й минуте гол забивает Ессе Йоэнсуу, после чего счет равен 3:1.

Михаил мамкин смог поразить ворота соперников, но вскоре Хенри Иконен вновь увеличил отставание россиян. Теперь «Йокерит» поднялся с 11-го на 10-е место в Западной конференции. Итог игры: 4:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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