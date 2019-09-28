«С первым снегом, РПЛ»: в Екатеринбурге перед матчем «Урал» - ЦСКА выпал снег

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-28T16:14:49+03:00

"Футбол может быть и таким" - написали в твиттере игроки. Фото: официальный аккаунт команды

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В воскресенье, 29 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» пройдет встреча футбольных клубов ЦСКА и «Урал» в рамках 11 тура чемпионата России.

Перед поединком в уральской столице выпал снег. После этого в твиттере ФК «Урал» появились фотографии заснеженного стадиона.

Фото: официальный аккаунт команды

«С первым снегом, РПЛ! ЦСКА, до встречи», - написано в сообщении футбольной команды.

29 сентября игра стартует в 13:30 по местному времени. Сейчас ФК «Урал» занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-Лиги. ЦСКА находится на второй строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU