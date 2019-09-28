Тушили на девяти машинах: в Первоуральске полыхал завод строительных смесей

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-28T14:24:55+03:00

С огнем боролись 50 минут. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

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В субботу, 28 сентября, в городе Первоуральск под Екатеринбургом в обед вспыхнуло производственное помещение предприятия, производящего строительные смеси. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 12:05.

Инцидент произошел на улице Заводской. На место ЧП для тушения огня выехали девять пожарных расчетов и 22 сотрудника пожарной части. Открытое горение удалось ликвидировать через 50 минут после начала тушения.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Горела кровля здания на площади 300 квадратных метров.

- Подача воды была организована из источника, находящегося на территории предприятия, — заявили в пресс-службе регионального МЧС. — Пожарно-спасательные подразделения принимали меры, чтобы не допустить распространения огня на соседние строения.

Во время пожара никто из людей не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- В 14:50 по местному времени пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций, - рассказывают в МЧС по Свердловской области. - Пожару в Первоуральске дан общий отбой. Обстоятельства ЧП выясняют пожарные дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU