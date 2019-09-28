Свердловскую область заваливает снегом и градом

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-28T13:09:14+03:00

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Холода в этом году пришли на Урал раньше обычного. В последние сентябрьские выходные Свердловскую область заносит снегом, в отдельных районах днем, 28 сентября, прошел град. Осадки прошли под Нижним Тагилом - в городе Кушва и поселке Баранчинский.

За считанные минуты землю завалило градом. Фото: Лев Истомин

По данным синоптиков, сегодня и завтра днем температура воздуха в регионе не поднимется выше отметки в +3 градуса. Сейчас на большей части Урала - около 0 градусов, идет снег и град.

В связи с непогодой к уральцам обратилось руководство ГИБДД: водителям нужно быть внимательнее на дорогах, а пешеходам в условиях ограниченной видимости надевать одежду со светоотражающими элементами.

Град не тает на протяжении часа. Фото: Лев Истомин

Потепление придет в Екатеринбурге и Свердловскую область в первых числах октября. Столбики термометров поднимутся до отметки в +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU