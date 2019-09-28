Паники не было: в Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за ЧП с пассажиром

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-28T11:17:49+03:00

Пассажира из аэропорта доставили в одну из городских больниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчине стало плохо, а медиков на борту не оказалось

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Вечером, 27 сентября, в екатеринбургском аэропорту “Кольцово” экстренно приземлился пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Казани в Новосибирск.

Самолет посадили в уральской столице после того, как мужчине из числа пассажиров стало плохо, он начал терять сознание, а медиков на борту самолета не оказалось.

- После прибытия воздушного судна в Екатеринбурге пассажиру оказали первую помощь. После этого мужчину доставили в одну из городских больниц, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По словам одного из пассажиров рейса “Казань - Новосибирск”, никто в салоне самолета не паниковал, все вели себя спокойно. Самолет приземлился в Новосибирске в 19:33 по уральскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU