«Чистая вода»: в каких городах на Урале обновят системы водоснабжения

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-28T10:44:03+03:00

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В Свердловской области утвердили программу по модернизации систем водоснабжения «Чистая вода». За первые три года качество воды улучшится у 500 тысяч уральцев.

Так, запланировано инженерных коммуникаций и станции водоподготовки “Южная” в Нижнем Тагиле, модернизируют систему водоснабжения в Кировграде, реконструируют систему водоснабжения от Половинкинского участка подземных вод в Кушве, а также построят водозаборных соотружений и сетей водоснабжения в Верхней Туре.

До 2024 года на программу «Чистая вода» в Свердловской области потратят 2,5 миллиарда рублей. Большая часть денег достанется региону из федерального бюджета, область вложит только 177 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU