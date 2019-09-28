«Чистая вода»: в каких городах на Урале обновят системы водоснабжения
В Свердловской области утвердили программу по модернизации систем водоснабжения «Чистая вода». За первые три года качество воды улучшится у 500 тысяч уральцев.
Так, запланировано инженерных коммуникаций и станции водоподготовки “Южная” в Нижнем Тагиле, модернизируют систему водоснабжения в Кировграде, реконструируют систему водоснабжения от Половинкинского участка подземных вод в Кушве, а также построят водозаборных соотружений и сетей водоснабжения в Верхней Туре.
До 2024 года на программу «Чистая вода» в Свердловской области потратят 2,5 миллиарда рублей. Большая часть денег достанется региону из федерального бюджета, область вложит только 177 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU