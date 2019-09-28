Перепалка, драка и план «Перехват»: в Нижнем Тагиле поймали дерзкого угонщика-рецидивиста
В Нижнем Тагиле в районе Вагонки конфликт между 32-летним рецидивистом и молодым человеком закончился дракой и угоном автомобиля.
Инцидент произошел возле одного из домов по улице Тимирязева. Здесь 19-летний парень припарковал свой автомобиль. Однако 32-летнему мужчине это не понравилось: он жестоко избил молодого человека, а после угнал его машину.
В районе объявили план перехват, на патрулирование улиц и дворов направили наряд полиции.
Бдительные полицйеские. Фото: пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"
- Во время патрулирования улиц и дворов в районе общежития по улице Юности младший лейтенант Алексей Фоминых и Евгений Певеня заметили угнанное авто. Около нее находились двое мужчин, которых затем доставили в отдел полиции по улице Тельмана, 40, - рассказывают в пресс-службе МУ МВД “Нижнетагильское”.
Как выяснилось, ранее обидчик и угонщик уже был судим за имущественные преступления и преступления против личности. Он заявил, что машина мешала зайти ему в дом, а угнанный автомобиль он собирался вернуть владельцу на следующий день взамен на извинения от ее владельца.
Мужчина заработал новое уголовное дело. Фото: пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"
Теперь угонщику грозит очередной реальный срок до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU