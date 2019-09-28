Перепалка, драка и план «Перехват»: в Нижнем Тагиле поймали дерзкого угонщика-рецидивиста

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-28T10:05:02+03:00

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В Нижнем Тагиле в районе Вагонки конфликт между 32-летним рецидивистом и молодым человеком закончился дракой и угоном автомобиля.

Инцидент произошел возле одного из домов по улице Тимирязева. Здесь 19-летний парень припарковал свой автомобиль. Однако 32-летнему мужчине это не понравилось: он жестоко избил молодого человека, а после угнал его машину.

В районе объявили план перехват, на патрулирование улиц и дворов направили наряд полиции.

Бдительные полицйеские. Фото: пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"

- Во время патрулирования улиц и дворов в районе общежития по улице Юности младший лейтенант Алексей Фоминых и Евгений Певеня заметили угнанное авто. Около нее находились двое мужчин, которых затем доставили в отдел полиции по улице Тельмана, 40, - рассказывают в пресс-службе МУ МВД “Нижнетагильское”.

Как выяснилось, ранее обидчик и угонщик уже был судим за имущественные преступления и преступления против личности. Он заявил, что машина мешала зайти ему в дом, а угнанный автомобиль он собирался вернуть владельцу на следующий день взамен на извинения от ее владельца.

Мужчина заработал новое уголовное дело. Фото: пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"

Теперь угонщику грозит очередной реальный срок до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU