2019-09-28T08:44:09+03:00
Общество

Бывшая пресс-секретарь УФСБ пошла на конкурс красоты, чтобы получить корону из рук Максима Виторгана

В финал выйдут 30 из 123 участниц
Лев ИСТОМИН
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Участницы конкурса "Мисс Офис" из Екатерирнбурга. Фото: сайт конкурса missoffice.ruУчастницы конкурса "Мисс Офис" из Екатерирнбурга. Фото: сайт конкурса missoffice.ru
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Четыре жительницы Екатеринбурга участвуют в международном конкурсе красоты «Мисс Офис – 2019». За них можно проголосовать на сайте мероприятия с 23 сентября по 13 октября в рамках полуфинала. Сейчас идет отбор 30 финалистов из 123 участниц. 25 из них выберут по итогам онлайн-голосования, еще 5 - оргкомитет конкурса.

В конкурсе принимают участниц сотрудницы компаний из России и стран ближнего зарубежья. Победительница получил 2 миллиона рублей и роскошную непереходящую корону. Финальное шоу пройдет в Москве 23 ноября. Корону победительнице вручит ведущий вечера актер Максим Виторган.

В финале финалистки покажут творческие номера, презентуют свои дизайнерские коллекции.

Анастасия Поздеева. Фото: сайт конкурса missoffice.ru

Анастасия Поздеева. Фото: сайт конкурса missoffice.ru

От Екатеринбурга прошли кастинг старший менеджер по продажам “Сима-ленда” 28-летняя Анастасия Поздеева, главный специалист по организации конкурентных процедур компании “Газовые сети” 23-летняя Елизавета Мельникова и специалист по регистрации сделок “Группы компаний ПИК” 29-летняя Лилия Гордеева. Также в конкурсе принимает участие жительница Екатеринбурга 26-летняя Кристина Леточная, которая сейчас живет и работает в Москве.

Елизавета Мельникова. Фото: сайт конкурса missoffice.ru

Елизавета Мельникова. Фото: сайт конкурса missoffice.ru

- Я целеустремленная, ценю себя за здоровый перфекционизм, в этом моя сила. Мой девиз: “Все мечты будут исполнены”, - говорит Лилия Гордеева.

Елизавета Мельникова в прошлом году вышла в финал конкурса “Мисс Екатеринбург”. По ее словам, к любой работе она подходит творчески и получает от этого настоящее удовольствие.

Лилия Гордеева. Фото: сайт конкурса missoffice.ru

Лилия Гордеева. Фото: сайт конкурса missoffice.ru

- Живу по принципу “здесь и сейчас”, используя по максимуму свои возможности, - говорит о себе третья участница конкурса Анастасия Поздеева.

Кристина Леточная. Фото: сайт конкурса missoffice.ru

Кристина Леточная. Фото: сайт конкурса missoffice.ru

А Кристина Леточная считает, что в любой работе должен присутствовать здоровый авантюризм. При этом, в жизни всегда должно быть место для мечты. Девушка даже начала писать книгу на эту тему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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