Бывшая пресс-секретарь УФСБ пошла на конкурс красоты, чтобы получить корону из рук Максима Виторгана
Четыре жительницы Екатеринбурга участвуют в международном конкурсе красоты «Мисс Офис – 2019». За них можно проголосовать на сайте мероприятия с 23 сентября по 13 октября в рамках полуфинала. Сейчас идет отбор 30 финалистов из 123 участниц. 25 из них выберут по итогам онлайн-голосования, еще 5 - оргкомитет конкурса.
В конкурсе принимают участниц сотрудницы компаний из России и стран ближнего зарубежья. Победительница получил 2 миллиона рублей и роскошную непереходящую корону. Финальное шоу пройдет в Москве 23 ноября. Корону победительнице вручит ведущий вечера актер Максим Виторган.
В финале финалистки покажут творческие номера, презентуют свои дизайнерские коллекции.
Анастасия Поздеева. Фото: сайт конкурса missoffice.ru
От Екатеринбурга прошли кастинг старший менеджер по продажам “Сима-ленда” 28-летняя Анастасия Поздеева, главный специалист по организации конкурентных процедур компании “Газовые сети” 23-летняя Елизавета Мельникова и специалист по регистрации сделок “Группы компаний ПИК” 29-летняя Лилия Гордеева. Также в конкурсе принимает участие жительница Екатеринбурга 26-летняя Кристина Леточная, которая сейчас живет и работает в Москве.
Елизавета Мельникова. Фото: сайт конкурса missoffice.ru
- Я целеустремленная, ценю себя за здоровый перфекционизм, в этом моя сила. Мой девиз: “Все мечты будут исполнены”, - говорит Лилия Гордеева.
Елизавета Мельникова в прошлом году вышла в финал конкурса “Мисс Екатеринбург”. По ее словам, к любой работе она подходит творчески и получает от этого настоящее удовольствие.
Лилия Гордеева. Фото: сайт конкурса missoffice.ru
- Живу по принципу “здесь и сейчас”, используя по максимуму свои возможности, - говорит о себе третья участница конкурса Анастасия Поздеева.
Кристина Леточная. Фото: сайт конкурса missoffice.ru
А Кристина Леточная считает, что в любой работе должен присутствовать здоровый авантюризм. При этом, в жизни всегда должно быть место для мечты. Девушка даже начала писать книгу на эту тему.
ИСТОЧНИК KP.RU