СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-27T17:02:46+03:00

В Екатеринбурге в выходные закроют парковку на площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге в выходные закроют парковку на площади 1905 года. На главной площади города выступит «Хор Турецкого». Культурно-массовое мероприятие «Праздник Песни» состоится 29 сентября.

- В связи с проведением в ближайшее воскресенье с 20:00 до 22:00 на территории Екатеринбурга праздника песни с участием арт-группы «Хор Турецкого» будет закрыта парковка на площади 1905 года, - рассказали в администрации города.

Дорожные знаки, запрещающие въезд на парковку, установят с 23:00 27 сентября до 6:00 30 сентября 2019 года. Для предотвращения несанкционированного въезда автотранспорта на парковку на площади 1905 со стороны улиц Урицкого, Володарского и 8 Марта года специальные технические устройства появятся на период с 18:00 29 сентября до 23:00 29 сентября.

На время проведения «Праздника Песни» на площади 1905 ода с 20:00 до 22:00 29 сентября будут дежурить полиция и скорая.

ИСТОЧНИК KP.RU