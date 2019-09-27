Уральцы стали чаще проходить обследования, чтобы узнать свой ВИЧ-статус

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-27T16:28:21+03:00

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Уральцы стали чаще приходить на обследования, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. Случаи заболевания ВИЧ-инфекцией за 8 месяцев 2019 года снизились почти на 10 %. В минздраве отмечают, что в целом по Российской Федерации снижение новых случаев ВИЧ-инфекции отмечается только с 2018 года, и в первом полугодии 2019 года составило 7,3%.

- Снижение первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией наблюдается на фоне активного выявления заболевших. Ежегодно на ВИЧ-инфекцию обследуется более 25% жителей Свердловской области, в том числе 5% с применением технологии экспресс-тестирования в местах, доступных для населения: в учебных заведениях, на рабочих местах, на улицах городов, в торговых центрах, в местах пребывания наркопотребителей и других групп повышенного риска, - рассказала главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Анжелика Подымова.

Кроме того снижению новых случаев ВИЧ-инфекции способствует увеличение охвата больных терапией. Она снижает уровень вируса в организме, тем самым способствует снижению передачи ВИЧ-инфекции и смертности. Сейчас терапию получают 63% от состоящих на учете.

ИСТОЧНИК KP.RU