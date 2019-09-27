2019-09-27T15:52:38+03:00
Общество

Чемпионат мира по танцам соберет в Екатеринбурге участников из 19 стран

Профессионалы по бальным танцам соберутся в столице Урала в декабре
Алина СУРИНА
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Гостями Екатеринбурга станут свыше 280 участниковГостями Екатеринбурга станут свыше 280 участниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Чемпионат мира по танцам соберет в Екатеринбурге участников из 19 стран. Профессионалы по бальным танцам соберутся в столице Урала 21 декабря на площадке конгресс-центра.

-Чемпионат мира по танцам – значимое для нашего региона мероприятие в сфере культуры и спорта. К нам приедут танцевальные пары из 19 стран. Это масштабное, красивое и увлекательное событие может стать серьезным импульсом для развития танцевального искусства на территории региона, - рассказал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Гостями Екатеринбурга станут свыше 280 участников из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Италии, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Тайваня, США, Франции, Финляндии, Украины, Хорватии, Японии. Танцевальные пары уже начали регистрироваться для участия в чемпионате.

Часть билетов распространят среди участников танцевального движения Среднего Урала бесплатно. По данным министерства физической культуры и спорта Свердловской области, в регионе действуют 57 клубов, в которых занимаются бальными танцами порядка 3 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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