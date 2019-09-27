СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-27T15:33:06+03:00

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В школы Екатеринбурга с начала учебного года устроились на работу более 300 новых педагогов. Цифру назвали на городском форуме молодых специалистов «Учитель завтрашнего дня». Он прошел сегодня общеобразовательной школе № 22.

- Форум для молодых педагогов проводит Департамент образования Администрации город Екатеринбурга традиционно в начале учебного года для того, чтобы оказать информационную поддержку молодым специалистам в адаптационный период; представить опыт работы с молодыми педагогами в системе образования; создать условия для профессионального общения между участниками мероприятия, - рассказали в департаменте информационной политики.

В Екатеринбурге работают более 13 тысяч педагогических работников, состав которых ежегодно в начале учебного года обновляется молодыми кадрами. Всего в образовательные организации города трудоустроилось 310 молодых педагогов.

- Наибольшее количество из них пришли работать в Верх-Исетский, Ленинский и Орджоникидзевский районы. 80% молодых педагогов трудоустроились в школы, - рассказала заместитель начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Ольга Бабченко.

Образовательные организации пополнились учителями начальных классов, иностранного языка, русского языка и литературы, физкультуры и воспитателями детских садов. Большая часть молодых специалистов - это выпускники Уральского государственного педагогического университета.

В форуме сегодня приняли участие 150 молодых педагогов, начавших свою трудовую деятельность после получения профессии в этом учебном году. Образовательные организации Орджоникидзевского района организовали выставку, демонстрирующую для молодых специалистов активные формы работы педагогов с родителями, детьми, представителями педагогического сообщества.

Также участники форума получили консультации у представителей областной профсоюзной организации педагогических работников, прошли тестирование у педагогов-психологов центра «Диалог», узнали сильные профессиональные стороны и посетили коуч-сеты по наиболее актуальным для них направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU