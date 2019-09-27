Звезда «Гоголя» и «Притяжения» Александр Петров нашел повод вывести подругу в свет

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-27T14:18:07+03:00

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В последних числах сентября столичной кинотусовке презентовали новый сериал «Триада». Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко, а продюсером стал Семен Слепаков.

Начинается сериал с классического любовного треугольника – муж, жена и любовница. Друг главного героя советует ему переспать с кем-нибудь, чтобы проверить чувства к своим женщинам. В итоге все три дамы беременеют от Толика.

На презентации избранные зрители первыми увидели несколько серий «Триады». Главными гостями вечера стали актер кино Александр Петров и его возлюбленная актриса Стася Милославская. Пара активно позировала фотографам и выглядела счастливой, пишет издание «EG.RU».

ИСТОЧНИК KP.RU