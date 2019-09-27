В Екатеринбурге на три месяца закрывают две улицы
В Екатеринбурге на три месяца, с 30 сентября по 30 декабря, на ремонт закрывают улицы Азотная и Труженников. Работы будут проходить в несколько этапов.
- На этом участке будут строить сети водоснабжения для торгового центра по улице Димитрова, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Фото: Яндекс.Карты
Перекрытие по улице Тружеников, от переулка Дозорного до Башкирского:
1 этап – между домами №97 и 99;
2 этап – между домами №105 и 107;
3 этап – между домами №113 и 115.
Фото: екатеринбург.рф
Перекрытие по улице Азотной, от дома №36 до дома №48:
1 этап – между домами №36 и 38;
2 этап – между домами №40 и 46;
3 этап – между домами №46 и 48.
Фото: екатеринбург.рф
Водителей просят обращать внимание на новые знаки, а также планировать маршрут передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU