В Екатеринбурге на три месяца закрывают две улицы

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-27T13:56:06+03:00

В Екатеринбурге на три месяца закроют две улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительные работы будут проходить с 30 сентября по 30 декабря, в несколько этапов

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В Екатеринбурге на три месяца, с 30 сентября по 30 декабря, на ремонт закрывают улицы Азотная и Труженников. Работы будут проходить в несколько этапов.

- На этом участке будут строить сети водоснабжения для торгового центра по улице Димитрова, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Перекрытие по улице Тружеников, от переулка Дозорного до Башкирского:

1 этап – между домами №97 и 99;

2 этап – между домами №105 и 107;

3 этап – между домами №113 и 115.

Фото: екатеринбург.рф

Перекрытие по улице Азотной, от дома №36 до дома №48:

1 этап – между домами №36 и 38;

2 этап – между домами №40 и 46;

3 этап – между домами №46 и 48.

Фото: екатеринбург.рф

Водителей просят обращать внимание на новые знаки, а также планировать маршрут передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU