Екатеринбург на 80% подключен к теплу
В Екатеринбурге полным ходом идет подключение многоквартирных домов к теплу. По данным администрации города на 27 сентября в 80% жилых объектов потеплели батареи. Все работы идут в соответствии с графиком.
- Плановый срок окончания работа – 1 октября. Но мы должны обеспечить максимальное подключение объектов до этой даты, а социальную сферу завершить в ближайшие два дня, кроме Пионерского поселка, который подключат к теплу на четвертом этапе, - рассказывают в мэрии.
В Железнодорожном районе из незначительных повреждений на сетях к теплу не подключена одна школа и два детских сада. Есть точечные аварии у нескольких жилых домов, пишет издание «Наша Газета».
ИСТОЧНИК KP.RU