2019-09-27T13:47:11+03:00
Недвижимость

Екатеринбург на 80% подключен к теплу

В оставшихся домах потеплеет до 1 октября
Лев ИСТОМИН
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К началу октября тепло появится во всех жилых многоэтажках ЕкатеринбургаК началу октября тепло появится во всех жилых многоэтажках Екатеринбурга
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В Екатеринбурге полным ходом идет подключение многоквартирных домов к теплу. По данным администрации города на 27 сентября в 80% жилых объектов потеплели батареи. Все работы идут в соответствии с графиком.

- Плановый срок окончания работа – 1 октября. Но мы должны обеспечить максимальное подключение объектов до этой даты, а социальную сферу завершить в ближайшие два дня, кроме Пионерского поселка, который подключат к теплу на четвертом этапе, - рассказывают в мэрии.

В Железнодорожном районе из незначительных повреждений на сетях к теплу не подключена одна школа и два детских сада. Есть точечные аварии у нескольких жилых домов, пишет издание «Наша Газета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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