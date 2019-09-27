«Ехал с флягой за водой»: на Урале «Лада» насмерть сбила пенсионера на мотоблоке

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-27T13:18:28+03:00

Водитель легковушки решил обогнать и не заметил в темноте мужчину

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В Туринске сегодня рано утром, около 04:00, произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб человек. Водитель, который был за рулем «Лады», решил обогнать, выехал на встречку и врезался в мотоблок.

- В результате столкновения водитель этого мотоблока получил не совместимые с жизнью травмы и скончался еще до приезда «скорой», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Также пострадал 21-летний водитель «Лады», решившийся на опасный маневр, - его доставили в больницу.

Мужчина, ехавший на мотоблоке, получил тяжелые травмы, от которых скончался. Фото ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что после столкновения с мотоблоком водитель влетел в кирпичное нежилое здание.

- Оказалось, что водитель мотоблока, пожилой мужчина 79 лет, в темное время суток ехал с флягами за водой на колонку, - добавили в ГИБДД.

После столкновения "Ладу" отбросило на кирпичный дом. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сейчас по этому делу проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU