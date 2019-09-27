2019-09-27T13:18:28+03:00
Происшествия

«Ехал с флягой за водой»: на Урале «Лада» насмерть сбила пенсионера на мотоблоке

Водитель легковушки решил обогнать и не заметил в темноте мужчину
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В Туринске сегодня рано утром, около 04:00, произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб человек. Водитель, который был за рулем «Лады», решил обогнать, выехал на встречку и врезался в мотоблок.

- В результате столкновения водитель этого мотоблока получил не совместимые с жизнью травмы и скончался еще до приезда «скорой», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Также пострадал 21-летний водитель «Лады», решившийся на опасный маневр, - его доставили в больницу.

Мужчина, ехавший на мотоблоке, получил тяжелые травмы, от которых скончался. Фото ГИБДД по Свердловской области

Мужчина, ехавший на мотоблоке, получил тяжелые травмы, от которых скончался. Фото ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что после столкновения с мотоблоком водитель влетел в кирпичное нежилое здание.

- Оказалось, что водитель мотоблока, пожилой мужчина 79 лет, в темное время суток ехал с флягами за водой на колонку, - добавили в ГИБДД.

После столкновения "Ладу" отбросило на кирпичный дом. Фото: ГИБДД по Свердловской области

После столкновения "Ладу" отбросило на кирпичный дом. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сейчас по этому делу проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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