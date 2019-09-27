2019-09-27T13:14:17+03:00
Общество

Более 8 тысяч забытых в поездах вещей владельцы разыскали через сайт ОАО «РЖД» за полгода

Благодаря запуску электронной услуги процедура поиска вещей значительно упростилась и ускорилась
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С начала функционирования сервиса им воспользовались более 17 тысяч пассажиров поездовС начала функционирования сервиса им воспользовались более 17 тысяч пассажиров поездов
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Более 8 тыс. предметов, забытых в поездах дальнего следования, владельцы разыскали с помощью сервиса по поиску забытых вещей, который работает на официальном сайте ОАО «РЖД» с марта 2019 года. Благодаря запуску электронной услуги процедура поиска вещей значительно упростилась и ускорилась.

С начала функционирования сервиса им воспользовались более 17 тыс. пассажиров поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). В том числе в Уральский филиал АО «ФПК» за это время поступило 1697 заявок на поиск забытых вещей. В 849 случаях вещи были найдены. Чаще всего в поездах забывают предметы одежды, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядные устройства и документы. Часть заявок отзывается самими пассажирами в связи с находкой вещей у себя.

Напомним, для розыска вещей достаточно заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (pass.rzd.ru). В анкете указывается имя, номер билета, телефон, электронная почта и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Кроме того, нужно составить описание забытых вещей и указать, где предположительно они были оставлены в вагоне.

Опознать свои вещи пассажир сможет по фотографии. Поиск возможен в течение 30 дней с даты начала поездки.

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