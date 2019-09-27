2019-09-27T13:02:29+03:00
Экономика

Через Онлайн-парк Tele2 в Екатеринбурге прошло более ста тысяч человек

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы Онлайн-парка
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Онлайн-парк объединил многих активных и прогрессивных екатеринбуржцев в своем пространствеОнлайн-парк объединил многих активных и прогрессивных екатеринбуржцев в своем пространстве
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Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы Онлайн-парка, в котором жители города в течение шести недель могли отдохнуть, поработать, узнать новое и побывать в виртуальной реальности.

За время работы в МЕГА Парке проект Tele2 стал настоящим местом притяжения горожан. В выходные и будни гости парка могли посмотреть кино, послушать эксклюзивные онлайн-лекции, воспользоваться бесплатным 4G Wi-Fi, подзарядить гаджет в зоне коворкинга и просто отдохнуть с чашкой ароматного кофе в удобном кресле или пуфе. Технологичное и уютное пространство Онлайн-парка было открыто для всех с утра до позднего вечера каждый день, кроме понедельников.

Около 5000 человек, пришедших на площадку с 23 июля по 31 августа, посмотрели больше ста разных кинокартин и онлайн-лекций от Tele2, столько же гостей парка побывали в безграничном пространстве виртуальной реальности в зоне VR-кинотеатра. Посетители сделали 1478 фотографий в формате 360 градусов, прослушали около 30 часов DJ-сетов за шесть уикендов и выпили больше 3000 чашек кофе.

В лектории Онлайн-парка Tele2 выступили люди, участвовавшие в создании значимых для городской среды проектов: организатор Майской велопрогулки Виталий Мельников, исполнительный директор фестиваля Ural Music Night Наталия Шмелькова и лидер граффити-движения в Екатеринбурге Денис Благо.

А 24 августа, в Онлайн-парке прошел яркий творческо-музыкально-танцевальный Street Art Dance Weekend, на котором собрались все представители уличной культуры от художников-граффитистов до брейк-дансеров и битбоксеров. Мастер-классы по граффити от Дениса Благо, выступление чемпиона России Helium'а по битбоксу и танцевальные батлы по хип-хопу, брейк-дансу, дэнс-холлу, интерактивы и конкурсы были горячо приняты гостями парка.

Кроме того, на базе Онлайн-парка в Екатеринбурге прошел Всемирный фестиваль уличного кино. Зрители увидели и оценили несколько десятков короткометражных фильмов молодых российских режиссеров.

Онлайн-парк объединил многих активных и прогрессивных екатеринбуржцев в своем пространстве, организаторы проекта постарались сделать это лето еще более насыщенным и богатым на впечатления для горожан и, судя по их реакции, так и случилось.

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