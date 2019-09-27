2019-09-27T12:59:18+03:00
Общество

Запрашивают данные и деньги: у Свердловской киностудии появились мошенники-двойники

Людей зовут на съемки в массовку, но перед этим просят оплатить «входную карту»
Мария Трапезникова
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Мошенники завели похожий аккаунт и теперь зовут на съемки, но перед этим просят оплатить входМошенники завели похожий аккаунт и теперь зовут на съемки, но перед этим просят оплатить входФото: Алексей БУЛАТОВ
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У Свердловской киностудии появились «двойники», которые приглашают горожан на съемки в фильмах и даже предлагают «достойную оплату»: от 1,5 тысяч рублей в день – включая гонорары и бонусы. В поддельном аккаунте в Instagram мошенники объявили о том, что сейчас набирают массовку и главных героев для съемок в фильме «Дом Солнца-2». В сообщении указаны критерии возраста актеров, география киноленты и оплата.

Фот так выглядит объявление о поиске актеров. Фото: скриншот

Фот так выглядит объявление о поиске актеров. Фото: скриншот

В пресс-службе Свердловской киностудии заявили, что все это не больше, чем мошенничество, и предупредили об этом у себя, в официальном аккаунте Instagram.

Свердловская киностудия оперативно отреагировала на мошенников. Фото: скриншот

Свердловская киностудия оперативно отреагировала на мошенников. Фото: скриншот

- Мошенники представляются нами и даже другими кинокомпаниями, затем запрашивают ваши данные и предлагают гонорар, - рассказали в пресс-службе киностудии. – В принципе, у нас все происходит также, но единственное отличие – прежде чем попасть на съемки, мошенники просят оплатить какую-то входную карту. Ни в одной студии-продакшне такого нет, поскольку актеров всегда полностью обеспечивают.

В киностудии также добавили, что пока что никто на эту удочку не попался, однако у их коллег из других городов случаи обмана все же бывали.

- Свердловская киностудия никогда не брала денег за участие в съемках, поскольку это незаконно, - добавили там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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