2019-09-27T12:33:38+03:00
Экономика

Объем средств в ПИФах ВТБ Капитал Инвестиции превысил 70 миллиардов рублей

Рост стоимости чистых активов с начала года составил 70%
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ВТБ Капитал Инвестиции дает возможность инвестировать в фонды не только в рублях, но и в долларах СШАВТБ Капитал Инвестиции дает возможность инвестировать в фонды не только в рублях, но и в долларах США
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Объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ВТБ Капитал Инвестиции, превысил 70 млрд рублей. Рост стоимости чистых активов с начала года составил 70% - более 30 млрд рублей.

ВТБ предлагает широкую линейку из 24 паевых инвестиционных фондов, покрывающих различные классы активов как на локальном, так и на международном рынках. Пайщиками фондов ВТБ на сегодняшний момент являются более 51 тыс. клиентов, с начала года их количество увеличилось на 38%.

В линейке ВТБ 20 ОПИФ: четыре из них предполагают консервативную стратегию инвестирования, четыре – умеренную, двенадцать – агрессивную.

Флагманами в продуктовом портфеле ВТБ являются крупнейший в России ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» (29,8 млрд руб. – под управлением, доходность – 9,7% за последний год) и лидер российского рынка по привлечению средств в 2019 г. «ВТБ – Фонд Сбалансированный» (сумма чистых активов – 16,5 млрд руб., доходность за год – 16,1%, с начала года приток инвестиций – 9,4 млрд руб.).

Среди фондов, инвестирующих в акции, лидерами по доходности являются «ВТБ - Индекс МосБиржи» (стоимость пая подорожала на 23,9%, СЧА – 1 млрд руб.), «ВТБ – Фонд Акций» (24%, 6,9 млрд руб.), «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора» (24%, 2,6 млрд руб.), «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием» (19,1%, 800 млн руб.).

ВТБ Капитал Инвестиции дает возможность инвестировать в фонды не только в рублях, но и в долларах США. Среди валютных фондов лидерами по доходности стали «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» (11%, 1,1 млрд руб.) с консервативной стратегией инвестирования и «ВТБ – БРИК» (рост стоимости пая за год – 8,95%, СЧА – 336 млн руб.) - с агрессивной.

«Согласно стратегии ВТБ мы стараемся удовлетворить любые финансовые потребности наших клиентов. ВТБ по праву гордится одной из самых широких линеек ПИФов на рынке, и мы намерены дальше активно развивать свой продуктовый портфель. Мы видим интерес рынка к таким фондам. 80% чистого притока средств в ПИФы в России за 8 месяцев 2019 г. пришлось на фонды ВТБ. Такой рост нам обеспечила эффективная совместная работа с розничными каналами продаж ВТБ, диверсифицированный портфель фондов, хорошие показатели доходности по ним», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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