Спрос упал на 24%: в Екатеринбурге хостелы теряют популярность
В Екатеринбурге хостелы теряют ту популярность, которая, казалось, была у них не так давно. А все потому, что с 1 октября в силу вступает закон, который запрещает размещать «временные гостиницы» в жилых домах и использовать квартиры для этих же целей.
- На фоне этих изменений объем предложений по продаже в текущем месяце увеличивается, но с приближением 1 октября эта цифра резко сокращается, - рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».
Так, в Екатеринбурге спрос на посуточную аренду места в хостеле упал на 24% за год, а предложение – на 31%. Средняя цена места составила 508 рублей в сутки, что на 7% ниже, чем годом ранее.
Если говорить про долгосрочную аренду, то интерес снизился на 9%, а предложение – на 4%. В этом случае средняя цена составила 5 818 рублей в месяц – это на 4% ниже, чем в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU