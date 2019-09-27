Спрос упал на 24%: в Екатеринбурге хостелы теряют популярность

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-27T12:28:24+03:00

Спрос на хостелы в Екатеринбурге падает из-за нового закона, который вступает в силу с 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас, в среднем, за койку можно отдать 500 рублей в сутки

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В Екатеринбурге хостелы теряют ту популярность, которая, казалось, была у них не так давно. А все потому, что с 1 октября в силу вступает закон, который запрещает размещать «временные гостиницы» в жилых домах и использовать квартиры для этих же целей.

- На фоне этих изменений объем предложений по продаже в текущем месяце увеличивается, но с приближением 1 октября эта цифра резко сокращается, - рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Так, в Екатеринбурге спрос на посуточную аренду места в хостеле упал на 24% за год, а предложение – на 31%. Средняя цена места составила 508 рублей в сутки, что на 7% ниже, чем годом ранее.

Если говорить про долгосрочную аренду, то интерес снизился на 9%, а предложение – на 4%. В этом случае средняя цена составила 5 818 рублей в месяц – это на 4% ниже, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU