2019-09-27T12:26:52+03:00
Общество

Александр Высокинский: городские власти и профсоюзы работают в тесной связке

Глава Екатеринбурга провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ, председателем Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских
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По словам градоначальника, история уральской столицы неразрывно связана с историей развития профсоюзовПо словам градоначальника, история уральской столицы неразрывно связана с историей развития профсоюзов
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 27 сентября 2019 года провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ, председателем Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских.

По словам градоначальника, история уральской столицы неразрывно связана с историей развития профсоюзов.

«Во многом благодаря профсоюзному движению были созданы те традиции и успехи, которыми мы пользуемся по сей день. Уже более ста лет профсоюзы рядом с людьми во все периоды развития нашей страны. Сегодня профсоюзы – один из партнёров социально-экономического развития Екатеринбурга. Мы всегда обсуждаем все вопросы, в том числе и проблемные, и находим компромисс», – подчеркнул Александр Высокинский.

«Дело развития города, области и страны у нас общее. Мы на постоянной основе проводим анализ по улучшению условий труда и росту заработной платы, и хочу отметить, уральская столица показывает положительный рост по этим показателям. Федерация профсоюзов Свердловской области благодарна Администрации города Екатеринбурга за созидательное партнёрство и отклик на наши предложения», – отметил Андрей Ветлужских.

Напомним, Всемирный день действий «За достойный труд!» учредила международная Конфедерация профсоюзов. В соответствии с этим событием в Российской Федерации 7 октября традиционно проводится Всероссийская акция профсоюзов.

Цель проводимых массовых профсоюзных акций – привлечь внимание органов государственной власти и работодателей к выполнению майских Указов Президента Российской Федерации и требований профсоюзов по обеспечению устойчивого экономического роста, предоставления каждому человеку качественного рабочего места, достойной заработной платы, безопасных условий труда, справедливого уровня социальной защиты.

Также в рамках Акции «За достойный труд!» и для популяризации профсоюзного движения среди учащихся и их родителей, просвещения подрастающего поколения в области трудовых отношений в старших классах общеобразовательных организаций проводятся профсоюзные уроки.

По итогам встречи Александра Высокинского и Андрея Ветлужских достигнута договорённость о продолжении тесного сотрудничества Администрации города Екатеринбурга и Федерации профсоюзов Свердловской области.

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